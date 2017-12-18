Сборная Украины по футболу может провести спарринг с Японией

По словам наставника "сине-желтых" Андрея Шевченко в команде уже есть конкретное предложение.

"У нас уже есть конкретное предложение сыграть 27 марта в одной из европейских стран с Японией. По моей информации, все детали уже улажены, осталось подписать контракт. По второму сопернику и места проведения матча все еще ведутся переговоры", - заявил Шевченко.

Стоит отметить, что главный тренер "сине-желтых" рассматривал вариант с проведением в ОАЭ спарринг с Египтом, а в Саудовской Аравии - с местной командой. Однако пока стало известно, африканская сборная вышла из переговорного процесса, и появились другие, не менее привлекательные варианты.