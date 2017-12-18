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Збірна України з футболу може провести спаринг із Японією

Збірна України з футболу може провести спаринг із Японією

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. У списку контрольних матчів збірної України на 2018 рік найближчим часом може з'явитися ім'я першого суперника, повідомляє УНН з посиланням на видання "Команда №1".

За словами наставника "синьо-жовтих" Андрія Шевченка у команди вже є конкретна пропозиція.

"У нас вже є конкретна пропозиція зіграти 27 березня в одній з європейських країн з Японією. За моєю інформацією, всі деталі вже улагоджені, залишилося підписати контракт. За другим супернику і місця проведення матчу все ще ведуться переговори", - заявив Шевченко.

Варто відзначити, що головний тренер "синьо-жовтих" розглядав варіант з проведенням в ОАЕ спарингу з Єгиптом, а в Саудівській Аравії - з місцевою командою.  Однак наразі стало відомо, африканська збірна вийшла з переговорного процесу, і з'явилися інші, не менш привабливі варіанти.

Українські Національні Новини

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