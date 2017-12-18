Збірна України з футболу може провести спаринг із Японією

За словами наставника "синьо-жовтих" Андрія Шевченка у команди вже є конкретна пропозиція.

"У нас вже є конкретна пропозиція зіграти 27 березня в одній з європейських країн з Японією. За моєю інформацією, всі деталі вже улагоджені, залишилося підписати контракт. За другим супернику і місця проведення матчу все ще ведуться переговори", - заявив Шевченко.

Варто відзначити, що головний тренер "синьо-жовтих" розглядав варіант з проведенням в ОАЕ спарингу з Єгиптом, а в Саудівській Аравії - з місцевою командою. Однак наразі стало відомо, африканська збірна вийшла з переговорного процесу, і з'явилися інші, не менш привабливі варіанти.