Сборная Украины по баскетболу сохранила место в топ-20 мирового рейтинга

Сборная Украины сохранила 19-е место. У “желто-синих” 362,3 балла. На 17,3 очка украинцы поступают Доминиканской Республике. Позади Украины Венесуэла (352,6).

Возглавляют рейтинг США, Испания, Франция, Сербия и Аргентина.

Отметим, что соперники нашей команды под руководством Евгения Мурзина на втором этапе квалификации чемпионата мира кроме Испании расположились следующим образом: Словения — 7, Черногория — 31.

Напомним, что Украина несмотря на два поражения от Турции и Латвии пробились во второй отборочный этап к ЧМ-2019.