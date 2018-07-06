Збірна України з баскетболу зберегла місце в топ-20 світового рейтингу

Збірна України зберегла 19-те місце. У “жовто-блакитних” 362,3 бали. На 17,3 очки українці поступають Домініканській Республіці. Позаду України Венесуела (352,6).

Очолюють рейтинг США, Іспанія, Франція, Сербія і Аргентина.

Відзначимо, що суперники нашої команди під орудою Євгена Мурзіна на другому етапі кваліфікації чемпіонату світу крім Іспанії розташувалися наступним чином: Словенія — 7, Чорногорія — 31.

Нагадаємо, що Україна попри дві поразки від Туреччини і Латвії пробилися до другого відбіркового етапу до ЧС-2019.