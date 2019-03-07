Сборная Украины выступила в гонке-открытии ЧМ по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В шведском Эстерсунде состоялась стартовая гонка чемпионата мира по биатлону, передает корреспондент УНН.
Первой в смешанной эстафете от Украины стартовала Анастасия Меркушина, которая закрыла 9 из 10 мишеней на стрельбе и передала эстафету Вите Семеренко на 4-й позиции. Более хуже стрельба в исполнении Семеренко привела к потере 5-ти мест - 9-ступенька при передаче эстафеты Артему Приме.
Мужская часть украинской команды в виде Примы и Дмитрия Подручного сумели немного улучшить положение "сине-желтых", как следствие 7-е место на финише 2:27,2 мин (0 + 10 дополнительных патронов).
Победителем стала сборная Норвегии (0 + 7), серебряные медали за Германией (0 + 9), третья Италия (0 + 14).
Отметим, что завтра в Эстерсунде пройдет женский спринт.
Напомним, украинка замкнула топ-5 гонки юниорского ЧЕ по биатлону.