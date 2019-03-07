Збірна України виступила у гонці-відкритті ЧС з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У шведському Естерсунді відбулася стартова гонка чемпіонату світу з біатлону, передає кореспондент УНН.
Першою в змішаній естафеті від України стартувала Анастасія Меркушина, яка закрила 9 із 10 мішеней на стрільбі та передала естафету Віті Семеренко на 4-й позиції. Більш гірша стрільба у виконанні Семеренко призвела до втрати 5-ти місць – 9-та сходинка при передачі естафети Артемові Примі.
Чоловіча частина української команди у вигляді Прими та Дмитра Підручного зуміли трохи покращити становище "синьо-жовтих", як наслідок 7-ме місце на фініші +2:27,2 хв (0+10 додаткових патронів).
Переможцем стала збірна Норвегії (0+7), срібні медалі за Німеччиною (0+9), третя Італія (0+14).
Зауважимо, що завтра в Естерсунді пройде жіночий спринт.
Нагадаємо, українка замкнула топ-5 гонки юніорського ЧЄ з біатлону.