Українка замкнула топ-5 гонки юніорського ЧЄ з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У норвезькому Шушені двома індивідуальними гонками був даний старт юніорському чемпіонату Європи з біатлону, повідомляє УНН.
Серед юніорок найвищий результат від українок показала Ганна Кривонос у якої 1, 3 і 4 вогневі рубежі пройдені на нуль, а на другому були два промахи. Як наслідок 58,3 с відставання від переможниці француженки Камілли Бене.
Наша Валерія Димитрненко фінішувала 27-ю, Ганна Коваленко стала 33-ю, Катерина Бех – 41, Любов Кіпяченкова – 41, Христина Дмитренко - 54, Анастасія Рассказова – 55.
У гонці юніорів до топ-30 увійшло двоє українців – Богдан Цимбал фінішував 23-м, а Руслан Бригадир 30-м. Тріумфатором виявився німець Тім Гротіан.
Зауважимо, що завтра в Шушені програма юніорського чемпіонату Європи продовжиться змішаною естафетою.
Нагадаємо, українська збірна внесла зміну в склад перед стартом чемпіонату світу з біатлону.