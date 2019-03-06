Украинка замкнула топ-5 гонки юниорского ЧЕ по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В норвежском Шушене двумя индивидуальными гонками был дан старт юниорскому чемпионату Европы по биатлону, сообщает УНН.
Среди юниорок высокий результат от украинок показала Анна Кривонос у которой 1, 3 и 4 огневых рубежа пройдены на ноль, а на втором были два промаха. В результате 58,3 с отставания от победительницы француженки Камиллы Бене.
Наша Валерия Димитрненко финишировала 27-й, Анна Коваленко стала тридцать третьей, Екатерина Бех - 41, Любовь Кипяченкова - 41, Кристина Дмитренко - 54, Анастасия Рассказова - 55.
В гонке юниоров в топ-30 вошли двое украинцев - Богдан Цымбал финишировал 23-м, а Руслан Бригадир 30-м. Триумфатором оказался немец Тим Гротиан.
Отметим, что завтра в Шушене программа юниорского чемпионата Европы продолжится смешанной эстафетой.
Напомним, украинская сборная внесла изменение в состав перед стартом чемпионата мира по биатлону.