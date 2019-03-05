Українська збірна внесла зміну в склад перед стартом чемпіонату світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Заявка чоловічої української збірної з біатлону зазнала кадрових змін за кілька днів до старту чемпіонату світу, повідомляє УНН з посиланням на “Український біатлон”.
Керівництво національної команди вирішило додати до п’ятірки спортсменів Віталія Труша.
Таким чином, склад чоловічої збірної виглядає наступним чином: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Віталій Труш.
Зазначимо, що 22-річний Труш в поточному сезоні двічі побував на подіумі на етапах Кубка IBU, і обидва рази в одиночних змішаних естафетах. Перший раз в парі з Юлією Журавок в італійському Ріднау, а другий раз — в Ленцерхайді разом з Марією Кручевою.
Додамо також, чемпіонат світу в шведському Остерсунді відбудеться з 7 по 17 березня.