Украинская сборная внесла изменение в состав перед стартом чемпионата мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Заявка мужской украинской сборной по биатлону получила кадровые изменения за несколько дней до старта чемпионата мира, сообщает УНН со ссылкой на “Украинский биатлон”.
Руководство национальной команды решило добавить в пятерку спортсменов Виталия Труша.
Таким образом, состав мужской сборной выглядит следующим образом: Дмитрий Подручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Виталий Труш.
Отметим, что 22-летний Труш в текущем сезоне дважды побывал на подиуме на этапах Кубка IBU, и оба раза в одиночных смешанных эстафетах. Первый раз в паре с Юлией Журавок в итальянском Риднау, а второй раз — в Ленцерхайде вместе с Марией Кручевой.
Добавим также, чемпионат мира в шведском Остерсунде состоится с 7 по 17 марта.