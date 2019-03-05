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Украинская сборная внесла изменение в состав перед стартом чемпионата мира по биатлону

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 марта. УНН. Заявка мужской украинской сборной по биатлону получила кадровые изменения за несколько дней до старта чемпионата мира, сообщает УНН со ссылкой на “Украинский биатлон”.

Руководство национальной команды решило добавить в пятерку спортсменов Виталия Труша.

Таким образом, состав мужской сборной выглядит следующим образом: Дмитрий Подручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Виталий Труш.

Отметим, что 22-летний Труш в текущем сезоне дважды побывал на подиуме на этапах Кубка IBU, и оба раза в одиночных смешанных эстафетах. Первый раз в паре с Юлией Журавок в итальянском Риднау, а второй раз — в Ленцерхайде вместе с Марией Кручевой.

Добавим также, чемпионат мира в шведском Остерсунде состоится с 7 по 17 марта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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