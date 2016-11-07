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15 марта, 19:03 • 113732 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 162367 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135417 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128102 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111593 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104835 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Сборная Украины выиграла 13 медалей на чемпионате мира по легкой атлетике среди ветеранов

Сборная Украины выиграла 13 медалей на чемпионате мира по легкой атлетике среди ветеранов

Киев • УНН

 • 6646 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сборная Украины выиграла 13 медалей чемпионата мира по легкой атлетике среди ветеранов. Соревнования принимал Перт (Австралия), передает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации легкой атлетики Украины.

Как сообщили в пресс-службе Федерации, из 13 медалей украинцев на чемпионате мира - шесть золотых, пять серебряных и две бронзовые.

Трехкратным чемпионом мира в возрастной категории М85 стал Иван Пушкин. Он побеждал в спортивной ходьбе на 5 000 м, 10 000 м и 20 000 м.

Четыре раза на пьедестал поднималась Валентина Крепкина (W50). Она побеждала в секторах для тройного прыжка и прыжков с шестом, а также выиграла серебряную медаль по прыжкам в длину и бронзовую в беге на 80 метров с барьерами.

Александр Лысенко (М60) стал чемпионом мира в беге на 1500 метров и выиграл две серебряные медали - в беге на 800 метров и 2000 метров с препятствиями.

Обладателями серебряных медалей также стали Олег Крамар (М50) по прыжкам в высоту и Наталья Сорокина (W40) по прыжкам в длину.

Еще одна бронзовая медаль - у Анатолия Павлишина (М65) в беге на 2000 метров с препятствиями.

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