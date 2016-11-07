Сборная Украины выиграла 13 медалей на чемпионате мира по легкой атлетике среди ветеранов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сборная Украины выиграла 13 медалей чемпионата мира по легкой атлетике среди ветеранов. Соревнования принимал Перт (Австралия), передает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации легкой атлетики Украины.
Как сообщили в пресс-службе Федерации, из 13 медалей украинцев на чемпионате мира - шесть золотых, пять серебряных и две бронзовые.
Трехкратным чемпионом мира в возрастной категории М85 стал Иван Пушкин. Он побеждал в спортивной ходьбе на 5 000 м, 10 000 м и 20 000 м.
Четыре раза на пьедестал поднималась Валентина Крепкина (W50). Она побеждала в секторах для тройного прыжка и прыжков с шестом, а также выиграла серебряную медаль по прыжкам в длину и бронзовую в беге на 80 метров с барьерами.
Александр Лысенко (М60) стал чемпионом мира в беге на 1500 метров и выиграл две серебряные медали - в беге на 800 метров и 2000 метров с препятствиями.
Обладателями серебряных медалей также стали Олег Крамар (М50) по прыжкам в высоту и Наталья Сорокина (W40) по прыжкам в длину.
Еще одна бронзовая медаль - у Анатолия Павлишина (М65) в беге на 2000 метров с препятствиями.