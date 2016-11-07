Збірна України виграла 13 медалей на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед ветеранів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Збірна України виграла 13 медалей чемпіонату світу з легкої атлетики серед ветеранів. Змагання приймав Перт (Австралія), передає УНН із посиланням на прес-службу Федерації легкої атлетики України.
Як повідомили у прес-службі Федерації, із 13 медалей українців на чемпіонаті світу — шість золотих, п’ять срібних і дві бронзових.
Триразовим чемпіоном світу у віковій категорії М85 став Іван Пушкін. Він перемагав зі спортивної ходьби на 5000 м, 10000 м і 20000 м.
Чотири рази на п’єдестал піднімалася Валентина Крепкіна (W50). Вона перемагала у секторах для потрійного стрибка і стрибків з жердиною, а також виграла срібну медаль зі стрибків у довжину і бронзову з бігу на 80 метрів з бар’єрами.
Олександр Лисенко (М60) став чемпіоном світу з бігу на 1500 метрів і виграв дві срібні медалі — з бігу на 800 метрів і 2000 метрів з перешкодами.
Володарями срібних медалей також стали Олег Крамар (М50) зі стрибків у висоту і Наталія Сорокіна (W40) зі стрибків у довжину.
Ще одна бронзова медаль — в Анатолія Павлішина (М65) з бігу на 2000 метрів з перешкодами.