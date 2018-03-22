Сборная Украины U-19 с ничьи стартовала в элит-раунде отбора к Евро-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Украинская сборная футболистов в возрасте до 19 лет в стартовом матче элит-раунда отбора к Евро-2018 (U-19) сыграла вничью со Швецией со счетом 0:0, информирует УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.
Поединок проходил при небольшом преимуществе скандинавской команды и характеризовался незначительным количеством опасных моментов. Украинцы не принесли в створ соперника ни одного удара. Шведы сделали это дважды, однако Владислав Кучерук был на месте.
Состав “сине-желтых”: Кучерук, Снурницин, Бондарь, Миколенко, Корниенко, Хахлев (Дрышлюк, 46), Беляев, Сафронов, Булеца, Кащук (Ременюк, 85), Супряга
Примечательно, что в параллельной игре группы 4 Румыния U-19 разгромила сверстников из Сербии — 4:0.
Следующий поединок украинская команда проведет 24-го марта с Сербией.
Добавим также, финального турнира чемпионата Европы 2018 попадут только победители групп.