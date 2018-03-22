Збірна України U-19 з нічиї стартувала в еліт-раунді відбору до Євро-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Українська збірна футболістів віком до 19 років у стартовому матчі еліт-раунду відбору до Євро-2018 (U-19) зіграла внічию зі Швецією з рахунком 0:0, інформує УНН з посиланням на Федерацію футболу України.
Поєдинок проходив за невеликої переваги скандинавської команди й характеризувався незначною кількістю небезпечних моментів. Українці не завдали у площину воріт суперника жодного удару. Шведи зробили це двічі, однак Владислав Кучерук був на місці.
Склад “синьо-жовтих”: Кучерук, Снурніцин, Бондар, Миколенко, Корнієнко, Хахльов (Дришлюк, 46), Бєляєв, Сафронов, Булеца, Кащук (Ременюк, 85), Супряга
Примітно, що у паралельній грі групи 4 Румунія U-19 розтрощила однолітків з Сербії — 4:0.
Наступний поєдинок українська команда проведе 24-го березня із Сербією.
Додамо також, до фінального турніру чемпіонату Європи 2018 року потраплять лише переможці груп.