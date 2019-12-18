Сборная Украины стала призером домашнего ЧМ по хоккею среди 20-летних

В финальном поединке украинцы боролись за “бронзу”. Начало получилось неудачным, эстонцы дважды пробили Артура Оганджаняна. Впрочем еще до перерыва украинцы отыгрались. Сначала забросил Феликс Морозов, сравнял счет Глеб Кривошапкин.

Второй период выдался наиболее результативным для нашей команды. “Сине-желтые” четыре раза зажигали красный свет за воротами гостей. Точными бросками отметились Пересунько, Матусевич и еще дважды Феликс Морозов.

В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Феликс Морозов в итоге оформил покер — 7:3.

“Для большинства ребят сегодня детство закончилось. Они начали взрослую жизнь”, — отметил тренер украинской молодежной сборной Олег Игнатьев.

Добавим, что украинская “молодежная” завоевала бронзовые медали чемпионата с 8 очками. Повысились в классе и венгры, набравшие максимальные 15 баллов.