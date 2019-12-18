Збірна України стала призером домашнього ЧС з хокею серед 20-річних

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. На льоду київського "Палацу Спорту" відбулися заключні матчі молодіжного чемпіонату світу у Дивізіоні ІВ, передає УНН з посиланням на прес-службу ФХУ.

У фінальному поєдинку українці боролися за “бронзу”. Початок вийшов невдалим, естонці двічі пробили Артура Оганджаняна. Втім ще до перерви українці відігралися. Спочатку закинув Фелікс Морозов, зрівняв рахунок Гліб Крівошапкін.

Другий період видався найбільш результативним для нашої команди. “Синьо-жовті” чотири рази запалювали червоне світло за воротами гостей. Точними кидками відзначилися Пересунько, Матусевич та ще двічі Фелікс Морозов.

У третьому періоді команди обмінялися закинутими шайбами. Фелікс Морозов в підсумку оформив покер — 7:3.

“Для більшості хлопців сьогодні дитинство закінчилось. Вони розпочали доросле життя”, — відзначив тренер української молодіжної збірної Олег Ігнатьєв.

Додамо, що українська “молодіжна” здобула бронзові медалі чемпіонату із 8 очками. Підвищилися у класі й угорці, які набрали максимальні 15 балів.

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