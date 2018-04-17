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Сборная Украины провела спарринг с Польшей в рамках подготовки к ЧМ по хоккею

Сборная Украины провела спарринг с Польшей в рамках подготовки к ЧМ по хоккею

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Национальная сборная команда Украины по хоккею провела первый контрольный поединок в Будапеште в рамках подготовки к чемпионату мира, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФХУ.

Подопечные Александра Савицкого встречались с недавним соперником по чемпионату мира 2017 — сборной Польши.

Счет в матче в начале второго периода открыл Сергей Бабинец, откликнувшись на передачу Никиты Буценко. Поляки быстро счет в игре сравняли и еще до завершения периода вышли вперед.

В третьей 20-минутке Матей Урбанович довел преимущество своей команды до трех шайб. Точный бросок Кирилла Катрича подарил “сине-желтым” шанс на положительный итог, однако нарушение правил со стороны Антона Бойкова и реализация большинства от поляков не позволили нашей команде победить — 2:4.

Состав Украины: Гайдученко, Игнатенко — Жовнир, Катрич — Ордынский, Петрухно — Толстушко, Романенко — Татаренко. Кукла — Захаров — Михнов, Бабинец — Буценко — Нименко, Бойков — Карпенко — Чернышенко, Рамазанов — Гриценко — Савченко.

Заметим, что 18 апреля на украинскую команду ожидает контрольный матч против сборной Венгрии.

Украинские Национальные Новости

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