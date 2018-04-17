Збірна України провела спаринг з Польщею в рамках підготовки до ЧС з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Національна збірна команда України з хокею провела перший контрольний поєдинок у Будапешті в рамках підготовки до чемпіонату світу, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФХУ.
Підопічні Олександра Савицького зустрічалися із недавнім суперником по чемпіонату світу 2017 року — збірною Польщі.
Рахунок у матчі на початку другого періоду відкрив Сергій Бабинець, відгукнувшись на передачу Нікіти Буценка. Поляки швидко рахунок у грі зрівняли і ще до завершення періоду вийшли вперед.
В третій 20-хвилинці Матей Урбановіч довів перевагу своєї команди до трьох шайб. Точний кидок Кирила Катрича подарував “синьо-жовтим” шанс на позитивний підсумок, проте порушення правил з боку Антона Бойкова та реалізація більшості від поляків не дозволили нашій команді перемогти — 2:4.
Склад України: Гайдученко, Ігнатенко — Жовнір, Катрич — Ординський, Петрухно — Толстушко, Романенко — Татаренко. Лялька — Захаров — Міхнов, Бабинець — Буценко — Німенко, Бойков — Карпенко — Чернишенко, Рамазанов — Гриценко — Савченко.
Зауважимо, що 18-го квітня на українську команду очікує контрольний матч проти збірної Угорщини.