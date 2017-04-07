Сборная Украины провела спарринг перед домашним отбором на ЧЕ по футзалу

Примечательно, что на 30 минуте на табло цифры показывали подавляющее преимущество “желто-синих” 5: 0.

Голы забивали: Новак (8 минута), Корсун (16), Ник. Грицына (17), Белоцерковец (20), Педяш (30), Чепорнюк (39) — Колесников (31), Школьный (33).

Заметим, что перед поединком повреждения в сборной получил Дмитрий Бондарь, и тренерский штаб “сине-желтых” мгновенно нашел замену вызвав ривнянина Богдана Новака.

Напомним, что уже 8 апреля Украина стартует в домашнем отборе на ЧЕ-2018 поединком с Бельгией.