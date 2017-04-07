Збірна України провела спаринг перед домашнім відбором на ЧЄ з футзалу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У рамках підготовки до матчів Основного раунду відбіркового етапу Євро-2018 збірна України з футзалу зіграла товариський матч з переможцем регулярного чемпіонату Екстра-ліги, столичним “ХІТом”, повідомляє УНН з посиланням на Асоціацію футзалу України.
Примітно, що на 30 хвилині на табло цифри показували беззаперечну перевагу “жовто-блакитних” 5:0.
Голи забивали: Новак (8 хвилина), Корсун (16), Мик. Грицина (17), Білоцерківець (20), Педяш (30), Чепорнюк (39) — Колесніков (31), Школьний (33).
Зауважимо, що перед поєдинком пошкодження у збірної отримав Дмитро Бондар, і тренерський штаб “синьо-жовтих” миттєво знайшов заміну, викликавши рівнянина Богдана Новака.
Нагадаємо, що вже 8-го квітня Україна стартуватиме у домашньому відборі на ЧЄ-2018 поєдинком з Бельгією.