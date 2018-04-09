Сборная Украины проведет спарринг с африканским участником ЧМ-2018

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Федерация футбола Марокко обнародовала список контрольных поединков в рамках подготовки к Мундиалю-2018, передает УНН со ссылкой на сайт Федерации футбола Марокко.

Первым из трех спаррингов африканцев будет встреча с национальной командой Украины. Матч должен состояться 30 мая в Швейцарии. Также марокканцы сыграют со Словакией 4-го июня и с Эстонией 9 июня.

Заметим, что Марокко находится на 42 месте в рейтинге ФИФА, а Украина - 35-м.

Добавим, что в составе Марокко выступают такие звездные футболисты, как Мехди Бенатиа из "Ювентуса", Хаким Зийех с "Аякса" и Амине Харит с "Шальке", трансферная стоимость каждого превышает 20 млн евро.

Напомним, Шевченко объявил даты проведения будущих игр сборной Украины.

 

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