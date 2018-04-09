Збірна України проведе спаринг з африканським учасником ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Федерація футболу Марокко оприлюднила список контрольних поєдинків у рамках підготовки до Мундіалю-2018, передає УНН з посиланням на сайт Федерації футболу Марокко.
Першим з трьох спарингів африканців буде зустріч з національною командою України. Матч має відбутися 30-го травня в Швейцарії. Також марокканці зіграють з Словаччиною 4-го червня і з Естонією 9-го червня.
Зауважимо, що Марокко знаходиться на 42 місці в рейтингу ФІФА, а Україна – 35-му.
Додамо, що у складі Марокко виступають такі зіркові футболісти, як Мехді Бенатіа з "Ювентуса", Хакім Зійех з "Аяксу" і Аміне Харіт з "Шальке", трансферна вартість кожного перевищує 20 млн євро.
Нагадаємо, Шевченко оголосив дати проведення майбутніх ігор збірної України.