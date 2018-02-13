Сборная Украины заняла четвертое место на чемпионате мира по индорхоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Берлине подбежал к завершению чемпионат мира по женскому индорхоккею в котором борьбу за награды вела национальная команда Украины, информирует УНН со ссылкой на Федерацию хоккея Украины на траве.
В матче за третье место встречались сборные Украины и Беларуси. На пятнадцатой минуте счет открыла наша Оксана Пономаренко после розыгрыша штрафного углового. За три минуты на табло уже светились две единички после гола Юлии Курганской.
На тридцать второй минуте Рита Батура вывела белорусок вперед. За две минуты до конца наши стали играть в шесть полевых игроков, однако это не принесло пользы.
В итоге 2:1 в пользу белорусок, и они после “бронзы” чемпионата Европы завоевали “бронзу” чемпионата мира. А “желто-голубые, которые были пятыми в Европе, теперь четвертые в мире.
Победителем чемпионата мира стали немки, которые выиграли в нидерландок 2:1.
Отметим, что на пути к 4-й строке в четвертьфинале Украинский обыграли швейцарок 8:3, но в 1/2 финала уступили голландка 1:6.
Добавим также, три года назад Украинский были шестыми в мире, а на соревнованиях в 2011 году боролись единственную награду соревнований планетарного первенства (“бронза”).