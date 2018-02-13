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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 93313 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101000 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101387 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 114900 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102833 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105569 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 112482 просмотра

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Сборная Украины заняла четвертое место на чемпионате мира по индорхоккею

Сборная Украины заняла четвертое место на чемпионате мира по индорхоккею

Киев  •  УНН

 • 8241 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Берлине подбежал к завершению чемпионат мира по женскому индорхоккею в котором борьбу за награды вела национальная команда Украины, информирует УНН со ссылкой на Федерацию хоккея Украины на траве.

В матче за третье место встречались сборные Украины и Беларуси. На пятнадцатой минуте счет открыла наша Оксана Пономаренко после розыгрыша штрафного углового. За три минуты на табло уже светились две единички после гола Юлии Курганской.

На тридцать второй минуте Рита Батура вывела белорусок вперед. За две минуты до конца наши стали играть в шесть полевых игроков, однако это не принесло пользы.

В итоге 2:1 в пользу белорусок, и они после “бронзы” чемпионата Европы завоевали “бронзу” чемпионата мира. А “желто-голубые, которые были пятыми в Европе, теперь четвертые в мире.

Победителем чемпионата мира стали немки, которые выиграли в нидерландок 2:1.

Отметим, что на пути к 4-й строке в четвертьфинале Украинский обыграли швейцарок 8:3, но в 1/2 финала уступили голландка 1:6.

Добавим также, три года назад Украинский были шестыми в мире, а на соревнованиях в 2011 году боролись единственную награду соревнований планетарного первенства (“бронза”).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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