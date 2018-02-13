Збірна України посіла четверте місце на чемпіонату світу з індорхокею

У матчі за третє місце зустрічалися збірні України та Білорусі. На 15-ій хвилині рахунок відкрила наша Оксана Пономаренко після розіграшу штрафного кутового. За три хвилини на табло вже світилися дві одинички після голу Юлії Курганської.

На 32-ій хвилині Рита Батура вивела білорусок уперед. За дві хвилини до кінця наші стали грати в шість польових гравців, проте це не принесло користі.

У підсумку 2:1 на користь білорусок, і вони після “бронзи” чемпіонату Європи здобули “бронзу” чемпіонату світу. А “жовто-блакитні, які були п’ятими у Європі, тепер четверті у світі.

Переможцем чемпіонату світу стали німкені, які виграли у нідерландок 2:1.

Відзначимо, що на шляху до 4-го рядку у чвертьфіналі українки обіграли швейцарок 8:3, але в 1/2 фіналу поступилися нідерландкам 1:6.

Додамо також, три року тому українки були шостими у світі, а на змаганнях у 2011 році виборювали єдину нагороду змагань планетарної першості (“бронза”).