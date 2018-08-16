Сборная Украины победила на старте отбора к ЧЕ по волейболу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Мужская сборная Украины вслед за женской командой одержала победу в стартовом матче квалификации на чемпионат Европы-2019, информирует УНН со ссылкой на Федерацию волейбола Украины.
Подопечные Ушиса Крастиньша не имели проблем в противостоянии со Швейцарией. Встреча завершилась со счетом 3:0 по сетам (25:16, 25:16, 25:20).
В другом матче нашей группы команда Венгрии дома в упорной борьбе уступила Македонии - 2:3 (23:25, 23:25, 25:23, 25:23, 14:16).
Стоит отметить, что следующий поединок "желто-голубые" проведут 19 августа в Македонии.
Добавим также, победители групп, а также часть лучших сборных 2-х мест будут выступать в финальной части ЧЕ-2019.
Как сообщал УНН, самый титулованный клуб Украины снялся с внутреннего чемпионата по волейболу.