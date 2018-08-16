Збірна України перемогла на старті відбору до ЧЄ з волейболу

Підопічні Ушіса Крастіньша не мали проблем у протистоянні зі Швейцарією. Зустріч завершилася з рахунком 3:0 по сетах (25:16, 25:16, 25:20).



В іншому матчі нашої групи команда Угорщини вдома у запеклій боротьбі поступилася Македонії - 2:3 (23:25, 23:25, 25:23, 25:23, 14:16).



Варто зазначити, що наступний поєдинок "жовто-блакитні" проведуть 19 серпня у Македонії.



Додамо також, переможці груп, а також частина кращих збірних 2-х місць виступатимуть у фінальній частин ЧЄ-2019.



Як повідомляв УНН, найтитулованіший клуб України знявся з внутрішнього чемпіонату із волейболу.