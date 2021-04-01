Сборная Германии уступила сопернику Украины по Евро-2020

Детали

Ветеран Горан Пандев открыл счет в конце первого тайма. На 63-й минуте полузащитник немецкой команды Гюндоган сравнял счет, успешно реализовав пенальти. На 85-й минуте хавбек гостей Элиф Елмас забил победный гол и принес гостям сенсационный выигрыш.

Во втором матче группы J сборная Лихтенштейна дома проиграла национальной команде Исландии со счетом 1: 4.

Отметим, что сборная Северной Македонии набрала 6 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы J. Германия (6) - на 3-м месте. Лидером группы является сборная Армении (9).

Дополнение

Сборная Северной Македонии является одним из трех соперников Украины по групповом этапе Евро-202.