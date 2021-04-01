Збірна Німеччини поступилася супернику України по Євро-2020

Деталі

Ветеран Горан Пандєв відкрив рахунок в кінці першого тайму. На 63-й хвилині півзахисник німецької команди Ілкай Гюндоган зрівняв рахунок, успішно реалізувавши пенальті. На 85-й хвилині хавбек гостей Еліф Елмас забив переможний гол та приніс гостям сенсаційний виграш.

В другому матчі групи J збірна Ліхтенштейну вдома програла національній команді Ісландії з рахунком 1:4.

Зазначимо, що збірна Північної Македонії набрала 6 очок і займає 2-е місце в турнірній таблиці групи J. Німеччина (6) - на 3-му місці. Лідером групи є збірна Вірменії (9).

Доповнення

Збірна Північної Македонії є одним із трьох суперників України по груповому етапі Євро-202.