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Збірна Німеччини поступилася супернику України по Євро-2020

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. У матчі 3-го туру відбіркового турніру чемпіонату світу 2022 року збірна Німеччини приймала національну команду Північної Македонії, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Деталі

Ветеран Горан Пандєв відкрив рахунок в кінці першого тайму. На 63-й хвилині півзахисник німецької команди Ілкай Гюндоган зрівняв рахунок, успішно реалізувавши пенальті. На 85-й хвилині хавбек гостей Еліф Елмас забив переможний гол та приніс гостям сенсаційний виграш.

В другому матчі групи J збірна Ліхтенштейну вдома програла національній команді Ісландії з рахунком 1:4.

Зазначимо, що збірна Північної Македонії набрала 6 очок і займає 2-е місце в турнірній таблиці групи J. Німеччина (6) - на 3-му місці. Лідером групи є збірна Вірменії (9).

Доповнення

Збірна Північної Македонії є одним із трьох суперників України по груповому етапі Євро-202.

Українські Національні Новини

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