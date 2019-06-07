Сборная Нидерландов стала вторым финалистом Лиги наций
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Футболисты сборной Нидерландов победили Англию в дополнительное время в полуфинале Лиги наций УЕФА, передает корреспондент УНН.
Потеря мяча Де Лигта в собственной штрафной зоне привела к его фолу и реализованному пенальти в исполнении Маркуса Решфорда. Долгое время голландцы пытались выровнять положение на табло и добились своего только на 73 минуте. Именно виновник в эпизоде с пропущенным голом - Де Лигт, ударом головой после подачи с углового, поразил сетку ворот противника - 1:1.
Решение вопроса победителя было отложено на экстра-тайма. Грубую ошибку в тривиальном эпизоде у своих ворот допустил Стоунз. В результате перехвата мяча завершилось двумя ударами в одном из которых мяч от футболиста англичан Уокера влетел в собственную сетку. Точку во встрече поставил Промес - воспользовался еще одной потерей мяча на чужой половине (3:1).
Одержав волевую победу над Англией в Гимарайнш, сборная Нидерландов получила право сыграть с Португалией в воскресном финале Лиги наций УЕФА.
Также добавим, что голландцы забили два гола в дополнительное время впервые за 112 матчей. Последний раз им такое удавалось в 1907 году в поединке с Бельгией.