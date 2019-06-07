Збірна Нідерландів стала другим фіналістом Ліги націй

Втрата м'яча Де Лігта у власній карній зоні призвела до його фолу та реалізованого пенальті у виконанні Маркуса Решфорда. Довгий час нідерландці намагалися вирівняти становище на табло і домоглися свого тільки на 73 хвилині. Саме винуватець у епізоді з пропущеним голом - Де Лігт, ударом головою після подачі з кутового, вразив сітку воріт супротивника – 1:1.

Вирішення питання переможця було відкладене на екстра-тайми. Грубу помилку в тривіальному епізоді біля власних воріт припустився Стоунз. Як наслідок перехоплення м'яча завершилося двома ударами в одному з яких м'яч від футболіста англійців Уокера влетів у власну сітку. Крапку у зустрічі поставив Квінсі Промес – скористався ще однією втратою м'яча на чужій половині (3:1).

Здобувши вольову перемогу над Англією в Гімарайнш, збірна Нідерландів отримала право зіграти з Португалією в недільному фіналі Ліги націй УЄФА.

Також додамо, що нідерландці забили два голи в додатковий час вперше за 112 матчів. Останній раз їм таке вдавалося в 1907 році в поєдинку з Бельгією.