Сборная Нидерландов объявила расширенную заявку на Евро-2020

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 51662 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 103299 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 116052 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 289958 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 168373 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 439650 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 330749 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 221036 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 247764 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256864 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
69%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 36395 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 69809 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 54423 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 30122 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 25730 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 55312 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 70708 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 167798 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 289880 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 439600 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 2546 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 22066 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 30428 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 59874 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 83030 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Сборная Нидерландов объявила расширенную заявку на Евро-2020

Киев • УНН

 • 19413 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Королевский футбольный союз Нидерландов опубликовал расширенный список сборной на предстоящий чемпионат Европы, информирует УНН.

Сборная Нидерландов объявила расширенную заявку на Евро-2020

Детали

Всего в списке присутствует 34 фамилии, из которых Франк Де Бур оставит 26. Заявка приобрела следующего вида:

Вратари: Марко Бизот ( “АЗ”), Силлессен ( “Валенсия”), Крул ( “Норвич”), Мартен Стекеленбург ( “Аякс”).

Защитники: Патрик ван Аанхольт ( “Кристал Пэлас”), Натан Аке ( “Манчестер Сити”), Блинд ( “Аякс”), Дензел Дюмфрис (ПСВ), Ханс Хатебур ( “Аталанта”), Год Карсдорп ( “Рома”) , Маттейс где Лигт ( “Ювентус”), Джерри Сен Жюст ( “Майнц”), Кенни Тете ( “Фулхэм”), Юррьен Тимбер ( “Аякс”), Джоэл Фелтман ( “Брайтон”), Стефан де Фрай ( “Интер” ), Овен Вейндал ( “АЗ”).

Полузащитники: Донни ван де Бек ( “Манчестер Юнайтед”), Райан Гравенберх ( “Аякс”), Фрэнки де Йонг ( “Барселона”), Дави Классен ( “Аякс”), Тен Копмейнерс ( “АЗ”), Мартен де Рон ( “Аталанта”), Тонны Вилена ( “Краснодар”), Джорджиньо Вайналдум ( “Ливерпуль”), Промес ( “Спартак”).

Нападающие: Стевен Бергхейс ( “Фейеноорд”), Стевен Бергвайн ( “Тоттенхэм”), Эль-Гази ( “Астон Вилла”), Коди Гакпе (ПСВ), Люк де Йонг ( “Севилья”), Дониелл Маллен (ПСВ), Депай ( “Лион”), Ваут Вегхорст ( “Вольфсбург”).

Дополнение

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Нидерландов сыграет в группе с Украиной, Австрией и Северной Македонией. Игра Украина — Нидерланды пройдет в Амстердаме 13 июня.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,448.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,807.36