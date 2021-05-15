Сборная Нидерландов объявила расширенную заявку на Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Королевский футбольный союз Нидерландов опубликовал расширенный список сборной на предстоящий чемпионат Европы, информирует УНН.
Детали
Всего в списке присутствует 34 фамилии, из которых Франк Де Бур оставит 26. Заявка приобрела следующего вида:
Вратари: Марко Бизот ( “АЗ”), Силлессен ( “Валенсия”), Крул ( “Норвич”), Мартен Стекеленбург ( “Аякс”).
Защитники: Патрик ван Аанхольт ( “Кристал Пэлас”), Натан Аке ( “Манчестер Сити”), Блинд ( “Аякс”), Дензел Дюмфрис (ПСВ), Ханс Хатебур ( “Аталанта”), Год Карсдорп ( “Рома”) , Маттейс где Лигт ( “Ювентус”), Джерри Сен Жюст ( “Майнц”), Кенни Тете ( “Фулхэм”), Юррьен Тимбер ( “Аякс”), Джоэл Фелтман ( “Брайтон”), Стефан де Фрай ( “Интер” ), Овен Вейндал ( “АЗ”).
Полузащитники: Донни ван де Бек ( “Манчестер Юнайтед”), Райан Гравенберх ( “Аякс”), Фрэнки де Йонг ( “Барселона”), Дави Классен ( “Аякс”), Тен Копмейнерс ( “АЗ”), Мартен де Рон ( “Аталанта”), Тонны Вилена ( “Краснодар”), Джорджиньо Вайналдум ( “Ливерпуль”), Промес ( “Спартак”).
Нападающие: Стевен Бергхейс ( “Фейеноорд”), Стевен Бергвайн ( “Тоттенхэм”), Эль-Гази ( “Астон Вилла”), Коди Гакпе (ПСВ), Люк де Йонг ( “Севилья”), Дониелл Маллен (ПСВ), Депай ( “Лион”), Ваут Вегхорст ( “Вольфсбург”).
Дополнение
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Нидерландов сыграет в группе с Украиной, Австрией и Северной Македонией. Игра Украина — Нидерланды пройдет в Амстердаме 13 июня.