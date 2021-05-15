Збірна Нідерландів оголосила розширену заявку на Євро-2020

Деталі

Всього в списку присутній 34 прізвища, з яких Франк Де Бур залишить 26. Заявка набула наступного виду:

Воротарі: Марко Бізот (“АЗ”), Яспер Сіллессен (“Валенсія”), Тім Крул (“Норвіч”), Мартен Стекеленбург (“Аякс”).

Захисники: Патрік ван Аанхольт (“Кристал Пелас”), Натан Аке (“Манчестер Сіті”), Дейлі Блінд (“Аякс”), Дензел Дюмфріс (ПСВ), Ханс Хатебур (“Аталанта”), Рік Карсдорп (“Рома”) , Маттейс де Лігт (“Ювентус”), Джеррі Сен Жюст (“Майнц”), Кенні Тете (“Фулхем”), Юррьен Тімбер (“Аякс”), Джоел Фелтман (“Брайтон”), Стефан де Фрай (“Інтер”), Овен Вейндал (“АЗ”).

Півзахисники: Донні ван де Бек (“Манчестер Юнайтед”), Райан Гравенберх (“Аякс”), Френкі де Йонг (“Барселона”), Даві Классен (“Аякс”), Тен Копмейнерс (“АЗ”), Мартен де Рон (“Аталанта”), Тонни Вілена (“Краснодар”), Джорджиньо Вайналдум (“Ліверпуль”), Квінсі Промес (“Спартак”).

Нападники: Стевен Бергхейс (“Фейеноорд”), Стевен Бергвайн (“Тоттенхем”), Анвар Ель-Газі (“Астон Вілла”), Коді Гакпо (ПСВ), Люк де Йонг (“Севілья”), Доніелл Мален (ПСВ), Мемфіс Депай (“Ліон”), Ваут Вегхорст (“Вольфсбург”).

Доповнення

Чемпіонат Європи пройде з 11 червня по 11 липня. Збірна Нідерландів зіграє в групі з Україною, Австрією і Північної Македонією. Гра Україна — Нідерланди пройде в Амстердамі 13 червня.