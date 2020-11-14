Сборная Бразилии по футболу продолжила победную серию в отборе на ЧМ-2022

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 41158 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 116767 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 94229 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100273 просмотра

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4 марта, 08:59 • 103339 просмотра

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сборная Бразилии обыграла Венесуэлу со счетом 1:0 в матче третьего тура отбора к чемпионату мира 2022 года, передает УНН.

На 66 минуте Фирмино отличился единственным голом. Мяч после навеса в борьбе между тремя игроками добрался до Фирмино и нападающий "Ливерпуля" добился своего. Также Фирмино забил и на 54 минуте, но из-за VAR взятие ворот было отменено.

Примечательно, что эта победа позволила бразильцам обойти Аргентину в турнирной таблице американского отбора и занять первое место с 9-ю баллами. Венесуэла занимает 9-ю строчку, ни набрав ни одного очка за три поединка.

Добавим, что в 4-м туре, а именно 18 ноября, "селесао" будут гостить у сборной Уругвая.

Украинские Национальные Новости

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