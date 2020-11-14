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Збірна Бразилії з футболу продовжила переможну серію у відборі на ЧС-2022

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Збірна Бразилії обіграла Венесуелу з рахунком 1:0 в матчі третього туру відбору до чемпіонату світу 2022 року, передає УНН.

На 66 хвилині Роберто Фірміно відзначився єдиним голом. М'яч після навісу в боротьбі між трьома гравцями дістався до Фірміно і нападник "Ліверпулю" домігся свого. Також Фірміно забив і на 54 хвилині, але через VAR взяття воріт було відмінено.

Примітно, що ця перемога дозволила бразильцям обійти Аргентину в турнірній таблиці південноамериканського відбору і посісти перше місце з 9-ма балами. Венесуела займає 9-ту сходинку, ні набравши жодного очка за три поєдинки.

Додамо, що в 4-му турі, а саме 18 листопада, "селесао" гостюватимуть в збірної Уругваю.

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