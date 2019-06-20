Сборная Бразилии потеряла первые очки на домашнем розыгрыше Копа Америки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Во втором туре Кубка Америки по футболу в группе А хозяева турнира бразильцы оспаривали три очка с Венесуэлой, передает УНН.
“Селесао” владели игровой инициативой (69 процентов контроль мяча, 19 ударов против 6), но отличиться так и не сумели.
На 19 минуте венесуэльцы создали первую опасную возможность — Соломон Рондон ударом головой едва не огорчил соперника.
На 87 минуте бразильцам удалось занести мяч в сетку ворот, но гол был отменен после видеопросмотра — 0:0.
Состав Бразилии: Алиссон, Тиаго Силва, Дани Алвес, Маркиньос, Филипе Луис, Каземиро (Фернандиньо, 57), Артур, Ришарлисон (Габриэл Жезус, 46), Коутиньо, нерес (Эвертон, 72), Фирмино.
В другом противостоянии Боливия потерпела фиаско от Перу — 1:3.
Напомним, в первом туре турнира Бразилия одолела Боливию — 3:0.