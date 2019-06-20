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Сборная Бразилии потеряла первые очки на домашнем розыгрыше Копа Америки

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Во втором туре Кубка Америки по футболу в группе А хозяева турнира бразильцы оспаривали три очка с Венесуэлой, передает УНН.

Сборная Бразилии потеряла первые очки на домашнем розыгрыше Копа Америки

“Селесао” владели игровой инициативой (69 процентов контроль мяча, 19 ударов против 6), но отличиться так и не сумели.

На 19 минуте венесуэльцы создали первую опасную возможность — Соломон Рондон ударом головой едва не огорчил соперника.

На 87 минуте бразильцам удалось занести мяч в сетку ворот, но гол был отменен после видеопросмотра — 0:0.

Состав Бразилии: Алиссон, Тиаго Силва, Дани Алвес, Маркиньос, Филипе Луис, Каземиро (Фернандиньо, 57), Артур, Ришарлисон (Габриэл Жезус, 46), Коутиньо, нерес (Эвертон, 72), Фирмино.

В другом противостоянии Боливия потерпела фиаско от Перу — 1:3.

Напомним, в первом туре турнира Бразилия одолела Боливию — 3:0.

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