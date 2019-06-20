Збірна Бразилії втратила перші очки на домашньому розіграші Копа Америки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У другому турі Кубку Америки з футболу в групі А господарі турніру бразильці сперечалися за три очки із Венесуелою, передає УНН.
“Селесао” володіли ігровою ініціативою (69 відсотків контроль м’яча, 19 ударів проти 6), але відзначитися так і не зуміли.
На 19 хвилині венесуельці створили першу небезпечну нагоду — Соломон Рондон ударом головою ледь не засмутив суперника.
На 87 хвилині бразильцям вдалося занести м’яч у сітку воріт, але гол був відмінений після відеоперегляду — 0:0.
Склад Бразилії: Аліссон, Тіаго Сілва, Дані Алвес, Маркіньос, Філіпе Луїс, Каземіро (Фернандіньо, 57), Артур, Рішарлісон (Габріел Жезус, 46), Коутіньйо, Нерес (Евертон, 72), Фірміно.
В іншому протистоянні Болівія зазнала фіаско від Перу — 1:3.
Нагадаємо, в першому турі турніру Бразилія здолала Болівію — 3:0.