Сборная Австралии возглавила медальный зачет на Олимпиаде-2016

Пальму первенства захватила национальная команда Австралии на счету которой 3 "золотые" и 2 бронзовые награды. Медали высшей пробы австралийцам принесла женская сборная по плаванию 4 х 100 метров фристайлом, пловец Мак Хортон на дистанции 400 метров фристайлом, а также Скиннер Катерин в стрельбе.



На второй позиции Италия с 2 "золотыми", 3 "серебряными" и 2 "бронзовыми" наградами. С 3-го по пятое места разместились Китай, Корея, Венгрия - во всех этих сборных по 2 "золота".



Отмечается, что всего в рамках Игр в Рио 27 сборных имеют хотя бы одну медаль. В число 27 пока не входит Украина.