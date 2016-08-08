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Збірна Австралії очолила медальний залік на Олімпіаді-2016

Збірна Австралії очолила медальний залік на Олімпіаді-2016

Київ • УНН

 • 9814 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. В Ріо-де-Жанейро на ХХХІ Олімпійських іграх було розіграно низку комплектів медалей, що змінили розташування збірних у турнірній таблиці змагань, передає УНН.

Пальму першості захопила національна команда Австралії на рахунку якої 3 “золоті” та 2 бронзові нагороди. Медалі найвищого ґатунку австралійцям принесла жіноча збірна з плавання 4 Х 100 метрів фрістайлом, плавець Мак Хортон на дистанції 400 метрів фрічтайлом, а також Скіннер Катерін у стрільбі.

На другій позиції Італія з 2 “золотими”, 3 “срібними” та 2 “бронзовими” нагородами. З 3-го по 5-е місця розмістилися Китай, Корея, Угорщина — у всіх цих збірних по 2 “золота”.

Зазначається, що всього в рамках Ігор в Ріо 27 збірних мають хоча б одну медаль. У число 27 поки що не входить Україна.

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