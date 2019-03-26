Сборная Англии одержала вторую подряд разгромную победу в квалификации на Евро-2020

Вешович вывел черногорцев вперед на 17 минуте, но на этом успехи хозяев в данном противостоянии закончились. До перерыва англичане вышли вперед усилиями Кина и Баркли, а после перерыва Баркли оформил дубль и еще по голу добавили Кейн и Стерлинг — 1:5.

В другом противостоянии группы А Косово отобрало очки дома в Болгарии — 1:1.

Заметим, Англия имеет максимальные 6 очков при разнице забитых и пропущенных 10:1. С двумя очками на второй строчке шагает Болгария.