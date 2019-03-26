Збірна Англії здобула другу поспіль розгромну перемогу у кваліфікації на Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Національні збірні Чорногорії та Англії з футболу провели очну зустріч в рамках другого туру відбору на ЧЄ-2020, інформує УНН.
Вешович вивів чорногорців вперед на 17 хвилині, але на цьому успіхи господарів у даному протистоянні закінчилися. До перерви англійці вийшли вперед зусиллями Кіна та Барклі, а після перерви Барклі оформив дубль і ще по голу додали Кейн та Стерлінг — 1:5.
В іншому протистоянні групи А Косово відібрали очки вдома у Болгарії — 1:1.
Зауважимо, Англія має максимальні 6 очок при різниці забитих і пропущених 10:1. З двома очками на другій сходинці крокує Болгарія.