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Собирала средства для российских войск: в Одесской области СБУ задержала пособницу врага

Собирала средства для российских войск: в Одесской области СБУ задержала пособницу врага

Киев • УНН

 • 652596 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что задержала в Одесской области вражескую пособницу, собиравшую средства для российских войск в Украине, передает УНН.

Детали

Злоумышленница, как сообщается, организовала сбор денег на нужды российских оккупационных группировок, воюющих против Сил обороны на южном и восточном фронтах. Среди этих вражеских подразделений - российские батальонно-тактические группы, находящиеся в захваченных районах Мариуполя и Херсонской области.

Для сбора средств женщина, как отмечается, размещала соответствующие посты в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине. В этих сообщениях она призвала поддержать оккупантов и помочь им с материально-техническим обеспечением. Для этого предлагала перечислить деньги на банковскую карточку своего родственника, находящегося в местах временной дислокации военных группировок рф, указали в СБУ.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу во время контрдиверсионных мер. По данным следствия, фигуранткой является жительница Одесской области, которая поддерживала вооруженную агрессию против Украины. Свои прокремлевские взгляды она активно распространяла через российские соцсети, а также в общении с окружающими.

Установлено, что ее родственники уже с 2016 года находятся в составе террористической организации «днр» и активно участвуют в боевых действиях против украинских войск. В начале полномасштабного вторжения боевики вошли в состав оккупационных группировок Южного военного округа рф. Именно из-за них она пыталась наладить бесперебойный канал финансирования рашистов, указали в СБУ.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

Мэр Белгорода-Днестровского пытался переехать сотрудников СБУ, которые вручали ему обвинительный акт.

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