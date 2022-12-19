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Збирала кошти для російських військ: на Одещині СБУ затримала посібницю ворога

Збирала кошти для російських військ: на Одещині СБУ затримала посібницю ворога

Київ • УНН

 • 652597 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що затримала в Одеській області ворожу посібницю, яка збирала кошти для російських військ в Україні, передає УНН.

Деталі

Зловмисниця, як повідомляється, організувала збір грошей на потреби російських окупаційних угруповань, які воюють проти Сил оборони на південному та східному фронтах. Серед цих ворожих підрозділів – російські батальйонно-тактичні групи, що перебувають у захоплених районах Маріуполя та Херсонщини.

Для збору коштів жінка, як зазначається, розміщувала відповідні пости у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. У цих повідомленнях вона закликала підтримати окупантів і допомогти їм з матеріально-технічним забезпеченням. Для цього пропонувала перерахувати гроші на банківську картку свого родича, що перебуває в місцях тимчасової дислокації військових угруповань рф, вказали у СБУ.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю під час контрдиверсійних заходів. За даними слідства, фігуранткою є жителька Одещини, яка підтримувала збройну агресію проти України. Свої прокремлівські погляди вона активно поширювала через російські соцмережі, а також під час спілкування з оточуючими.

Встановлено, що її родичі вже з 2016 року перебувають у складі терористичної організації «днр» і беруть активну участь у бойових діях проти українських військ. На початку повномасштабного вторгнення бойовики увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу рф. Саме через них вона намагалась налагодити безперебійний канал фінансування рашистів, вказали у СБУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо

Мер Білгорода-Дністровського намагався переїхати співробітників СБУ, які вручали йому обвинувальний акт.

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