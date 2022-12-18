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Мер Білгорода-Дністровського намагався переїхати співробітників СБУ, які вручали йому обвинувальний акт

Мер Білгорода-Дністровського намагався переїхати співробітників СБУ, які вручали йому обвинувальний акт

Київ • УНН

 • 1335398 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Співробітники Служби безпеки України прийшли до автомобіля мера Білгорода-Дністровського для вручення йому обвинувального акту, на що голова міста відмовлявся його приймати, а представники СБУ мало не опинилися під колесами авто мера.

Про це повідомляє Думська, передає УНН.

Деталі

До кримінальної відповідальності за насильство щодо працівників правоохоронних органів та навмисне завдання їм тілесних ушкоджень (частина 2 ст. 345 КК України) притягують мера Білгорода-Дністровського Віталія Граждана.

Як повідомляє видання, до мера додому прийшли співробітники УСБУ на Одещині та прокурор Біляївської окружної прокуратури, щоб вручити обвинувальний акт за частиною 2 ст. 350 КК України (загроза чи насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадські обов'язки). Йдеться, мабуть, про бійку між міським головою та головою райдержадміністрації Григорієм Мельниченком.

Гражданов відмовився приймати документи, намагався спровокувати бійку у громадському місці, після чого наїхав на правоохоронців, завдавши їм тілесних ушкоджень.

Крім того, як вважають у СБУ, він поставив під загрозу життя та здоров'я неповнолітньої дитини, яка в момент інциденту знаходилася поруч.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН раніше, 18 жовтня співробітники СБУ та Національної поліції проводили слідчо-оперативні дії у кабінеті мера Білгород-Дністровського Віталія Граждана. Мер підозрюється у махінаціях, пов’язаних із відшкодуванням збитків, завданих одному з об’єктів району внаслідок ракетного обстрілу.

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