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Мэр Белгорода-Днестровского пытался переехать сотрудников СБУ, которые вручали ему обвинительный акт

Мэр Белгорода-Днестровского пытался переехать сотрудников СБУ, которые вручали ему обвинительный акт

Киев • УНН

 • 1335397 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины пришли к автомобилю мэра Белгорода-Днестровского для вручения ему обвинительного акта, на что глава города отказывался его принимать, а представители СБУ чуть не оказались под колёсами авто мэра.

Об этом сообщает Думская, передает УНН.

Детали

К уголовной ответственности за насилие в отношении работников правоохранительных органов и умышленное нанесение им телесных повреждений (часть 2 ст. 345 УК Украины) привлекают мэра Белгорода-Днестровского Виталия Граждана.

Как сообщает издание, к мэру домой пришли сотрудники УСБУ в Одесской области и прокурор Беляевской окружной прокуратуры, чтобы вручить обвинительный акт по части 2 ст. 350 УК Украины (угроза или насилие в отношении служебного лица или гражданина, который выполняет общественные обязанности). Речь идет, по всей видимости, о потасовке между городским головой и председателем райгосадминистрации Григорием Мельниченко.

Гражданов отказался принимать документы, пытался спровоцировать драку в общественном месте, после чего наехал на правоохранителей, нанеся им телесные повреждения.

Кроме того, как считают в СБУ, он поставил под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетнего ребенка, который в момент инцидента находился рядом.

Напомним

Как сообщал УНН ранее, 18 октября сотрудники СБУ и Национальной полиции проводили следственно-оперативные действия в кабинете мэра Белгород-Днестровского Виталия Граждана. Мэр подозревается в махинациях, связанных с возмещением убытков, нанесенных одному из объектов района в результате ракетного обстрела.

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