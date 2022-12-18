Мэр Белгорода-Днестровского пытался переехать сотрудников СБУ, которые вручали ему обвинительный акт
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины пришли к автомобилю мэра Белгорода-Днестровского для вручения ему обвинительного акта, на что глава города отказывался его принимать, а представители СБУ чуть не оказались под колёсами авто мэра.
Об этом сообщает Думская, передает УНН.
Детали
К уголовной ответственности за насилие в отношении работников правоохранительных органов и умышленное нанесение им телесных повреждений (часть 2 ст. 345 УК Украины) привлекают мэра Белгорода-Днестровского Виталия Граждана.
Как сообщает издание, к мэру домой пришли сотрудники УСБУ в Одесской области и прокурор Беляевской окружной прокуратуры, чтобы вручить обвинительный акт по части 2 ст. 350 УК Украины (угроза или насилие в отношении служебного лица или гражданина, который выполняет общественные обязанности). Речь идет, по всей видимости, о потасовке между городским головой и председателем райгосадминистрации Григорием Мельниченко.
Гражданов отказался принимать документы, пытался спровоцировать драку в общественном месте, после чего наехал на правоохранителей, нанеся им телесные повреждения.
Кроме того, как считают в СБУ, он поставил под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетнего ребенка, который в момент инцидента находился рядом.
Напомним
Как сообщал УНН ранее, 18 октября сотрудники СБУ и Национальной полиции проводили следственно-оперативные действия в кабинете мэра Белгород-Днестровского Виталия Граждана. Мэр подозревается в махинациях, связанных с возмещением убытков, нанесенных одному из объектов района в результате ракетного обстрела.