Увеличили количество патрулей и отбирают телефоны: на Луганщине оккупанты опасаются утечки информации
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. На временно-оккупированных территориях Луганской области оккупанты усиливают контрразведывательный режим из-за опасений утечки информации о дислокации их подразделений. Об этом информирует Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Сообщается, что контрразведывательный режим усилен в отдельных населенных пунктах Троицкого района Луганской области.
Увеличилось количество патрулей. Во время обхода домов, у людей отбираются мобильные телефоны. Введен запрет на оставление населенных пунктов.
Дополнение
Оккупанты в Старобельске и окрестностях увеличили количество патрулей и блокпостов.