Увеличили количество патрулей и отбирают телефоны: на Луганщине оккупанты опасаются утечки информации

Детали

Сообщается, что контрразведывательный режим усилен в отдельных населенных пунктах Троицкого района Луганской области.

Увеличилось количество патрулей. Во время обхода домов, у людей отбираются мобильные телефоны. Введен запрет на оставление населенных пунктов.

Дополнение

Оккупанты в Старобельске и окрестностях увеличили количество патрулей и блокпостов.