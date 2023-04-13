Збільшили кількість патрулів і відбирають телефони: на Луганщині окупанти побоюються витоку інформації
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. На тимчасово-окупованих територіях Луганської області окупанти посилюють контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їхніх підрозділів. Про це інформує Генеральний Штаб Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що контррозвідувальний режим посилено в окремих населених пунктах Троїцького району Луганської області.
Збільшилась кількість патрулів. Під час обходу помешкань, у людей відбираються мобільні телефони. Введено заборону щодо залишення населених пунктів.
Доповнення
Окупанти у Старобільську та околицях збільшили кількість патрулів і блокпостів.