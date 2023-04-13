Збільшили кількість патрулів і відбирають телефони: на Луганщині окупанти побоюються витоку інформації

Деталі

Повідомляється, що контррозвідувальний режим посилено в окремих населених пунктах Троїцького району Луганської області.

Збільшилась кількість патрулів. Під час обходу помешкань, у людей відбираються мобільні телефони. Введено заборону щодо залишення населених пунктів.

Доповнення

Окупанти у Старобільську та околицях збільшили кількість патрулів і блокпостів.