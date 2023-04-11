Окупанти у Старобільську та околицях збільшили кількість патрулів і блокпостів - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Луганській області ще один будинок російські окупанти зруйнували в Невському, із держзакладів Білокуракинщини вивозять майно, у Старобільську та околицях збільшили кількість блокпостів та патрулів, повідомили в Луганській ОВА у Telegram, пише УНН.
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"Ворог не припиняє обстрілювати населені пункти вздовж лінії фронту. Загарбникам байдуже, що там є цивільні. Противнику все одно, яких поглядів ці люди і чому досі залишаються в напівзруйнованих селах. Артилерія руйнує все – житло, господарчі будівлі та адміністративні, – наголосив виконувач обов’язків начальника обласної військової адміністрації Олексій Смирнов. – Так, у Невському росіяни вчергове прицільно вдарили по будинках. Один із них зруйновано повністю. На щастя, власник залишився живим".
Деталі
Як повідомили в ОВА, минулої доби "на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Макіївки, Червонопопівки та Білогорівки".
Артилерійських обстрілів з боку росіян зазнали Новоєгорівка, Макіївка, Невське та Білогорівка, додали в ОВА.
"Окупанти продовжують посилювати заходи з контролювання населення на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, в Старобільську та навколо міста збільшилась кількість блокпостів та патрулів", - ідеться у повідомленні.
У Білокуракиному загарбники та місцеві зрадники, як повідомляється, винесли з будівель держзакладів апаратуру та меблі. За словами свідків, росіяни були здивовані сучасним оснащенням наших шкіл та лікарень.
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 39 авіаційних та 7 ракетних ударів, 4 з яких - із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ. Здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.