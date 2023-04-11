Оккупанты в Старобельске и окрестностях увеличили количество патрулей и блокпостов - ОВА

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"Враг не прекращает обстреливать населенные пункты вдоль линии фронта. Захватчикам безразлично, что там есть гражданские. Противнику все равно, каких взглядов эти люди и почему до сих пор остаются в полуразрушенных селах. Артиллерия разрушает все – жилье, хозяйственные здания и административные, – отметил исполняющий обязанности начальника областной военной администрации Алексей Смирнов. – В частности, в Невском россияне в очередной раз прицельно ударили по домам. Один из них разрушен полностью. К счастью, владелец остался жив".

Детали

Как сообщили в ОВА, за прошедшие сутки "на Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Макеевки, Червонопоповки и Белогоровки".

Артиллерийским обстрелам со стороны россиян подверглись Новоегоровка, Макеевка, Невское и Белогоровка, добавили в ОВА.

"Оккупанты продолжают усиливать меры по контролю населения на временно захваченных территориях. В частности, в Старобельске и вокруг города увеличилось количество блокпостов и патрулей", - говорится в сообщении.

В Белокуракино захватчики и местные предатели, как сообщается, вынесли из зданий госучреждений аппаратуру и мебель. По словам свидетелей, россияне были удивлены современным оснащением наших школ и больниц.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 39 авиационных и 7 ракетных ударов, 4 из которых - из ЗРК С-300 по мирному городу Краматорск. Совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.