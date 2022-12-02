Совпало: Филатов успокоил, что дым над Днепром не от взрыва

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"Дорогие днепряне, дым, что вы увидели в телеграм-каналах, это результат охлаждения кокса нашими уважаемыми металлургами, а не взрыв. Совпало. Успокойтесь и не переживайте", - написал Филатов.

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Ранее, во время воздушной тревоги, сообщалось, что в Днепре были слышны звуки взрывов.