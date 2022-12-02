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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 47989 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Збіглося: Філатов заспокоїв, що дим над Дніпром не від вибуху

Збіглося: Філатов заспокоїв, що дим над Дніпром не від вибуху

Київ • УНН

 • 865733 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Мер Дніпра Борис Філатов у Telegram заспокоїв містян, вказавши, що дим, який вони могли бачити у пабліках, не від вибуху, пише УНН.

Цитата

"Любі дніпряни, дим що ви побачили в телеграм-каналах, то результат охолодження коксу нашими шановними металургами, а не вибух. Співпало. Заспокойтесь та не переймайтесь", - написав Філатов.

Додамо

Раніше, під час повітряної тривоги, повідомлялося, що у Дніпрі було чути звуки вибухів.

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