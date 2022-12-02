Збіглося: Філатов заспокоїв, що дим над Дніпром не від вибуху

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"Любі дніпряни, дим що ви побачили в телеграм-каналах, то результат охолодження коксу нашими шановними металургами, а не вибух. Співпало. Заспокойтесь та не переймайтесь", - написав Філатов.

Додамо

Раніше, під час повітряної тривоги, повідомлялося, що у Дніпрі було чути звуки вибухів.